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Клубы NFL "Атланта" и "Нью-Ингленд" сыграют в Super Bowl

Спорт
23 января, 5:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС
Финальный матч чемпионата NFL пройдет 5 февраля в Хьюстоне на арене NRG Stadium, вмещающей порядка 71 тыс. зрителей
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Афиша Супербоула

Афиша Super Bowl

© AP Photo/David J. Phillip

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Атланта Фэлконс" и "Нью- Ингленд Пэтриотс" сыграют в Super Bowl - финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

В финале конференции NFC "Атланта" обыграла четырехкратного победителя Супербоула "Грин-Бэй Пэкерс" со счетом 44:21. "Нью-Ингленд" в финале конференции AFC был сильнее "Питтсбург Стилерз" - 36:17.

"Атланта" второй раз в истории будет играть в Super Bowl - в 1998 году клуб уступил в финале "Денвер Бронкос" (19:34). "Нью-Ингленд" является четырехкратным чемпионом NFL (2001, 2003, 2004, 2014), еще четыре раза клуб играл в финале.

Финальный матч чемпионата NFL пройдет 5 февраля в Хьюстоне на арене NRG Stadium, вмещающей порядка 71 тыс. зрителей. Город уже дважды принимал у себя Super Bowl - в 1974 и 2004 годах.

Предстоящий розыгрыш Super Bowl станет 51-м в истории. Финал чемпионата НФЛ считается главным спортивным событием США. В конце 60-х годов прошлого столетия были улажены разногласия между двумя североамериканскими лигами американского футбола - Национальной (действует с 1920 года) и Американской. В итоге они составили две конференции новой лиги, ставшей очень успешным коммерческим проектом - по популярности в США с этой игрой не сравнятся ни баскетбол, ни бейсбол, ни хоккей.

Учитывая интерес к американскому футболу практически во всех слоях населения США, матчи приносят большую прибыль телевидению, которое каждый год заключает новый контракт с лигой. В нынешнем сезоне право показать Super Bowl на территории США получил телеканал "Фокс" (Fox), а 30-секундный рекламный ролик во время трансляции будет стоить более $5 млн.

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