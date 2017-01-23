Гол и три передачи Тэйвза принесли "Чикаго" победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Чикаго" со счетом 4:2 обыграл "Ванкувер" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Ричард Паник (15-я минута), Патрик Кейн (18), Джонатан Тэйвз (59) и Мариан Госса (60). У проигравших отличились Трой Стечер (46) и Бо Хорват (46).
Капитан "Чикаго" Тэйвз также записал на свой счет три результативные передачи и был признан первой звездой встречи.
"Ванкувер" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков после 48 игр. "Чикаго" идет вторым с 65 очками в 49 встречах.
"Чикаго" в следующем матче 25 января дома сыграет с "Тампой", "Ванкувер" днем позже в гостях сразится с "Колорадо".