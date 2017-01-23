Гендиректор ФК "Крылья Советов": планируем взять максимум двух новых игроков

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самарские "Крылья Советов" планируют усилиться максимум двумя новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее клуб покинули защитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Йоан Молло, которые перешли в санкт- петербургский "Зенит".

"Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков. Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, - выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" уже провели первый зимний учебно- тренировочный сбор, который прошел в турецком Белеке с 9 по 21 января. Второй сбор команды начнется 25 января и продлится до 7 февраля. Третий сбор - с 11 по 25 февраля. Оба сбора также пройдут в турецком Белеке.

После первой части чемпионата России "Крылья Советов" располагаются на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.