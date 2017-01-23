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Тарханов: ФК "Урал" вряд ли пригласит еще новичков в текущее трансферное окно

Спорт
23 января, 12:13 дата обновления: 23 января, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Главный тренер екатеринбуржцев заявил, что клуб практически закончил трансферную кампанию
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Александр Тарханов

Александр Тарханов

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал", скорее всего, больше не станет приглашать новых игроков в текущее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

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Ранее в зимнюю паузу в чемпионате России "Урал" подписал контракты с 28-летним словенским защитником Грегором Балажицем, двумя российскими полузащитниками - 22-летним Никитой Глушковым и 21-летним Александром Ломакиным, с 29-летним болгарским нападающим Николаем Димитровым, а также с 28-летним румынским полузащитником Эриком Бикфалви. На просмотре с командой на сборе на Кипре находится 22-летний аргентинский нападающий Макси Ролон, который в воскресенье принял участие в товарищеской встрече с румынским "Вииторулом" (1:0).

На вопрос, планирует ли клуб еще усилить состав, Тарханов ответил: "Навряд ли. В принципе, мы практически закончили (трансферную кампанию. - Прим. ТАСС). Только если какой-то удачный вариант попадется, сами знаете, селекционный отдел работает постоянно. Но пока что есть".

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Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что в "Урале" может оказаться вратарь махачкалинского "Анжи" Давид Юрченко. Позднее телеканал утверждал, что на правах аренды в екатеринбургский клуб может перейти другой голкипер махачкалинцев Александр Беленов. Тарханов подтвердил, что клуб ищет вратаря. "Мы ищем вратаря, но пока для нас это необязательная цель", - сказал он.

Собеседник ТАСС сообщил, что клуб продолжит просмотр Ролона. "Качества у него есть, но его еще надо хорошо посмотреть. Будем смотреть, но насколько он задержится в команде, пока затрудняюсь сказать", - сказал тренер.

В декабре контракт с клубом не стал продлевать защитник Пабло Фонтанелло. Президент клуба Григорий Иванов ранее заявил, что клуб не против расстаться с нападающим Жаном- Жаком Бугуи (тренируется с молодежной командой) и защитником Радованом Панковым. После 17 туров чемпионата страны "Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.

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