Фотографии Ельцина-болельщика представлены на выставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Редкие портретные фотографии первого президента России Бориса Ельцина представлены на фотовыставке "Болельщик №1", которая открылась в резиденции губернатора Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"23 января состоялось открытие фотовыставки "Болельщик №1", посвященной первому президенту России Борису Ельцину, - отметили в пресс-службе. - На снимках Борис Ельцин предстает с несколько неожиданной стороны - как страстный болельщик и поклонник волейбола".

Экспозиция состоит из двух сюжетных линий. "Впервые для зрителя собраны редкие портретные кадры главного болельщика страны, его эмоции и спортивная страсть. Вторая часть выставки посвящена волейболисткам "Уралочки", составлявшим основу национальной команды, много раз становившейся обладателем Кубка Ельцина, и ее знаменитому тренеру Николаю Карполю", - пояснили в пресс-службе.

В июне 2003 года в Екатеринбурге впервые состоялся Международный турнир по волейболу среди женских национальных сборных на Кубок первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Его проведение было совмещено с открытием Дворца игровых видов спорта, который получил название "Уралочка" в честь самой титулованной женской волейбольной команды России. В 2006 году Ельцин в последний раз посетил турнир.