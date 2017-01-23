Футболист "Томи" Бикфалви заключил контракт с "Уралом" на 2,5 года

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Румынский полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви заключил 2,5-летний контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Срок соглашения составит 2,5 года, с возможностью продления еще на один сезон. Другие подробности соглашения не называются.
Бикфалви не полетел на первый зимний сбор с "Томью", который проходил в Турции.
На счету 28-летнего атакующего полузащитника в текущем сезоне три гола в 15 матчах. Бикфалви также имел предложения из Турции, Бельгии и России.