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Футболист "Томи" Бикфалви заключил контракт с "Уралом" на 2,5 года

Спорт
23 января, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Другие подробности соглашения не называются
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Эрик Бикфалви (справа)

Эрик Бикфалви (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Румынский полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви заключил 2,5-летний контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Срок соглашения составит 2,5 года, с возможностью продления еще на один сезон. Другие подробности соглашения не называются.

Бикфалви не полетел на первый зимний сбор с "Томью", который проходил в Турции.

На счету 28-летнего атакующего полузащитника в текущем сезоне три гола в 15 матчах. Бикфалви также имел предложения из Турции, Бельгии и России.

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