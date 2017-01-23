Футболист "Томи" Бикфалви заключил контракт с "Уралом" на 2,5 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Румынский полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви заключил 2,5-летний контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Срок соглашения составит 2,5 года, с возможностью продления еще на один сезон. Другие подробности соглашения не называются.

Бикфалви не полетел на первый зимний сбор с "Томью", который проходил в Турции.

На счету 28-летнего атакующего полузащитника в текущем сезоне три гола в 15 матчах. Бикфалви также имел предложения из Турции, Бельгии и России.