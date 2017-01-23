Гончаренко: Игнашевич легко переносит нагрузки в ЦСКА и еще нужен команде

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич легко переносит нагрузки на зимнем тренировочном сборе, его класс и понимание игры еще нужны команде. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

В текущем сезоне 37-летний игрок провел за ЦСКА 15 матчей в чемпионате России и забил в них три мяча.

"Он вызывает уважение и восхищение тем, как он готовится на сборах. Он легко переносит все нагрузки, делает все на максимуме. Его класс и его понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет реагировать на те изменения, которые я провожу", - сказал Гончаренко.

Также специалист рассказал, на каких позициях видит Витиньо и Алексея Ионова. "Витиньо мы рассматриваем на позицию ближе к нападающему. Он может на ровном месте придумать что-то интересное. Но, как и все бразильцы, он не любит отрабатывать в обороне, это стоит учитывать", - отметил тренер.

"У нас много изменений по позициям, касаемо группы атаки, могут быть различные варианты. Ионов может играть на фланге, может быть нападающим. Еще нужно найти оптимальную позицию ему. Пока он ближе к нападению", - добавил наставник армейцев.

Игроки ЦСКА должны быть гибкими в тактическом плане

Гончаренко отметил, что игроки ЦСКА должны в идеале уметь использовать несколько тактических схем.

"У команды должно быть несколько схем в идеале, она всегда должна находиться в стадии эволюции. Чем больше вариантов есть, тем сложнее будет сопернику, это мы по себе знаем. Ближе к чемпионату будем определяться, по какой схеме будем играть. Одно дело, что у меня в голове, и другое, как на это реагируют футболисты, это самое главное", - сказал Гончаренко.

"ЦСКА не будет плясать от соперника. Мы - тот клуб, который в любом случае должен играть от себя, но различные варианты могут быть", - добавил он.

Также специалист отметил, что на втором зимнем тренировочном сборе возможна одна замена среди молодых игроков, однако фамилии тренер пока не назвал.

Гончаренко назначили главным тренером ЦСКА в середине декабря 2016 года, после ухода специалиста из "Уфы". Контракт подписан на два года с опцией продления. Он уже входил в тренерский штаб красно-синих с сентября 2015-го по май 2016 года.

Прежний наставник ЦСКА Леонид Слуцкий ушел со своего поста после декабрьского матча Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом" (1:3). Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.