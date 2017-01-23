ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротом. Об этом сообщается на портале fedresurs.ru.

Отмечается, что ВТБ обращается с заявлением о признании организации несостоятельной в связи с наличием у нее непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Ассоциация общероссийских общественных организаций "Ассоциация зимних олимпийских видов спорта" была основана в 2004 году. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности организации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.