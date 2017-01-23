ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в Кремле

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ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабре 2017 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил вице-премьер Виталий Мутко.
"1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал Мутко.
Он заверил, что подготовка к чемпионату мира и к проведению Кубка конфедерации в РФ идет по плану и без существенных проблем.
Председатель правительства поинтересовался, как идет подготовка к соревнованиям. "Матчи будут сыграны летом этого года в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве на стадионах, которые через год примут матчи чемпионата мира", - напомнил Медведев.
"Кубок конфедерации - с одной стороны, тестовое событие, но с другой стороны, здесь играют самые лучшие команды мира, шесть победителей своих конфедераций", - отметил Мутко. Он заверил, что стадион в Казани "абсолютно готов", стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года "полностью принят в эксплуатацию". "В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедерации сыграет две игры "Зенит", - уточнил вице-премьер.
Он добавил, что санкт-петербургский стадион имеет полную готовность с точки зрения адаптации к чемпионату мира - это закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон, а в конце февраля стадион будет сдан ФИФА.
"Сочинский стадион рассчитываем сдать в полную эксплуатацию в феврале, там все готово, остаются только вопросы, связанные с адаптацией", - отметил заместитель председателя правительства. По его словам, из 45 тыс. мест смонтированы 40, идет монтаж оставшихся пяти тысяч.
"По линии ФИФА по Кубку конфедераций больших серьезных вопросов нет, в конце февраля будет очередной большой визит делегации из 60 человек во все четыре города", - сообщил вице-премьер.