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"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом Макоевым

Спорт
23 января, 14:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Главный тренер железнодорозников Юрий Семин также отметил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре
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Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" не будет в зимнее тренсферное окно подписывать контракт с защитником клуба "Спартак" (Нальчик) Залимом Макоевым. Об этом ТАСС сообщил главный тренер московского клуба Юрий Семин.

Макоев с 10 по 23 января был на просмотре в "Локомотиве" на зимнем учебно-тренировочном сборе команды в испанской Эстепоне.

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Источник: "Локомотив" продлил просмотр футболиста Коре до 19 января

"Все ребята неплохо себя проявили, но Макоев уезжает в Нальчик, мы будем за ним следить. Он достаточно перспективный игрок, но он будет готовиться к чемпионату в Нальчике, и это правильно. Ему нужна игровая практика, которую мы не сможем предоставить стопроцентно, он должен развиваться", - сказал Семин.

Также собеседник ТАСС отметил, что Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре. "Натхо пока на сборах с нами. Коре также будет на втором сборе, сейчас он уехал переоформлять свои документы - паспорт или визу - и 26-го числа должен быть на сборе. Антон Миранчук в команде, мелкий перелом требует от него 24 дня ходить в гипсе, а потом медицинский скажет точнее", - отметил тренер.

После первой части сезона чемпионата России "Локомотив" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Второй сбор железнодорожников пройдет в испанской Марбелье с 26 января по 7 февраля.

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