Тарпищев: Павлюченкова превосходит американку Винус Уильямс по игровым качествам

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова превосходит американку Винус Уильямс по игровым качествам и сумеет выйти в полуфинал Australian Open, если сумеет стабильно подавать. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник в четвертом круге россиянка, "посеянная" на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) и в следующем раунде сыграет с Уильямс (13).

"По игровым моментам Павлюченкова превосходит Уильямс, у нее больше тактических вариаций. Она с большой вероятностью сумеет победить и выйти в полуфинал. Но для этого надо стабильно подавать, - сказал Тарпищев. - Если сумеет удержать подачу, то должна побеждать, но с этим (стабильностью подачи) у нее проблемы".

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open.