Коваленко: встреча игроков "Спартака" с фанатами не входит в компетенцию профсоюза КХЛ

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МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет рассматривать вопрос о применении санкций к болельщикам московского "Спартака" по итогам их встречи с хоккеистами столичной команды, так как это не входит в компетенцию организации. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
Встреча хоккеистов "Спартака" с фанатами состоялась 22 января. Болельщики с использованием нецензурных высказываний выразили неудовлетворение последними результатами команды, которая проиграла восемь матчей регулярного чемпионата подряд.
"Профсоюз не может применить никаких санкций к болельщикам. От клуба зависит, пускать болельщиков в раздевалку или нет, запретить мы им не можем," - сказал Коваленко.
Глава профсоюза также отметил, что негативно отнесся к факту проведения такой встречи. "Агрессивно настроенным фанатам не место в хоккее и спорте в целом, если они гордятся, что бьются стенка на стенку за цвета клубов, это их право, но грязь в хоккей приносить не надо. Если болельщик матом обращается к игрокам и позволяет разговаривать себе с ними таким тоном, то какой он болельщик? Да, они проиграли восемь матчей, но это спорт", - поделился мнением Коваленко.
В понедельник "Спартак" в столичном дерби встретится с ЦСКА. После 50 игр красно-белые набрали 62 очка и располагаются на 13-м месте в таблице Западной конференции.