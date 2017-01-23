"Спартак" занял 30-е место в списке лучших клубов Лиги чемпионов в истории турнира

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" занял 30-е место в списке лучших команд Лиги чемпионов за всю историю проведения турнира. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА составил сводную турнирную таблицу, в которой учитываются результаты европейских клубов в Лиге чемпионов, начиная с сезона-1992/93. Самым успешным клубом стал мадридский "Реал", на счету которого 21 участие в турнире и пять завоеванных трофеев, 231 проведенный матч и 319 набранных очков. Второе место занимает другой испанский клуб - "Барселона", отстающий от лидера на пять очков. Замыкают тройку немецкая "Бавария", в активе которой 284 балла.
Среди российских клубов лидером является "Спартак", который 11 раз принимал участие в турнире, провел 74 матча и набрал 132 очка. Московский ЦСКА занимает 38-е место, санкт-петербургский "Зенит" расположился на 42-й строчке, московский "Локомотив" идет 60-м, казанский "Рубин" - 75-м.