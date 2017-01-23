Центр городских волонтеров ЧМ-2018 открылся в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Центр городских волонтеров Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в Доме молодежи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
"Теперь у городского центра волонтеров есть своя площадка, на базе которой будет вестись активная работа по подготовке добровольцев к самому значимому и масштабному спортивному событию для Петербурга", - сказала на церемонии открытия председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.
По ее словам, желающих стать городскими волонтерами много. "Пока подано 3 тысячи заявок на тысячу возможных мест", - сказала она. Городские волонтеры будут оказывать помощь в местах скопления людей, на оживленных улицах, а на местах соревнований будут работать волонтеры ФИФА. В городском центре волонтеры смогут пройти необходимое обучение и познакомиться друг с другом.
По словам организаторов, волонтерами могут стать не только студенты, но и более взрослые люди, например, среди претендентов есть те, кто работал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На вопрос, какими качествами должны обладать волонтеры, Абдулина ответила: "Знание иностранных языков будет преимуществом, а также доброжелательность, открытость, готовность помочь людям".
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Эти города также примут матчи чемпионата мира - 2018.