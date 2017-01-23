CAS снял отстранение со сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной, в результате которого были конфискованы различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг-пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.