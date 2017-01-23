Вице-президент "Милана" Галлиани опроверг интерес клуба к защитнику ЦСКА Фернандесу

МОСКВА, 23 января. /Корр.ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-президент итальянского футбольного клуба "Милан" Адриано Галлиани опроверг интерес клуба к защитнику российского ЦСКА Марио Фернандесу. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Милан" следит за игрой Фернандеса и может сделать предложение 29-летнему футболисту в случае ухода из команды защитника Маттиа Де Шильо. "Милан не интересуется Фернандесом", - сказал Галлиани.

Фернандес, который имеет бразильское и российское гражданство, выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, в которых отдал три голевые передачи.