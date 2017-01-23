Футболисты "Кубани" пожаловались Мутко на задержки зарплаты

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Футболисты краснодарского клуба "Кубань" обратились к вице-премьеру РФ, главе Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. Письмо за подписью 26 футболистов команды оказалось в распоряжении ТАСС.

Из него следует, что игроки команды не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные - более 10 месяцев.

"Футбольный клуб "Кубань", являющийся на протяжении многих лет ярким представителем Краснодарского края в российском спорте, в данный момент оказался в сложном положении. После вылета команды из премьер-лиги была надежда на нормализацию ситуации, менеджмент клуба набирал новых футболистов, обещая финансовое благополучие и ставя задачу возвращения команды в премьер-лигу. К сожалению, обещания не были выполнены, и финансовое положение "Кубани" с каждым днем становится все хуже и хуже", - говорится в письме.

"Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края как акционер футбольного клуба "Кубань" явно не справляется со своими обязанностями и не может обеспечить финансирование на должном уровне, а инвестор, который мог бы помочь решить клубу финансовые проблемы, до сих пор не найден. На данный момент все футболисты клуба не получают заработную плату более семи месяцев, а премиальные - более 10 месяцев. В такой ситуации крайне трудно сосредоточиться на футболе - у каждого из нас есть семьи, которые необходимо кормить. Нам непонятно, для чего руководство футбольного клуба "Кубань" давало футболистам обещания, которые не может выполнить, и каким образом клуб вообще прошел лицензирование в Российском футбольном союзе с такими финансовыми проблемами", - отмечается в письме.

Крайние меры

Игроки "Кубани" пригрозили бойкотом тренировок и разрывом контрактов, если ситуация не будет исправлена. "Мы просим вас не только найти и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации, но и помочь футбольному клубу "Кубань" найти средства, необходимые для нормального функционирования команды. Если команда не доиграет сезона, снимется с первенства России ФНЛ и не выполнит свои финансовые обязательства перед футболистами, это сильно ударит по репутации Краснодарского края и Российского футбольного союза", - подчеркивается в письме.

"В случае если финансовые проблемы футбольного клуба "Кубань" не будут решены в ближайшее время, мы будем вынуждены приостановить свою работу, отказавшись от участия в тренировках и матчах команды. Более того, многие из нас готовы пойти на крайнюю меру - расторгнуть трудовые договоры с клубом и обратиться с жалобами в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза", - говорится в письме.

Под письмом подписались Максим Житнев, Владимир Обухов, Никита Моляров, Евгений Помазан, Игорь Армаш, Владимир Ильин, Михаил Смирнов, Николай Марков, Спартак Гогниев, Арсен Хубулов, Олег Алейник, Сергей Бендзь, Азат Байрыев, Артем Щадин, Роман Бугаев, Георгий Зотов, Дмитрий Стажила, Юрий Дюпин, Денис Якуба, Максим Майрович, Юрий Завезен, Владимир Лобкарев, Евгений Фролов, Игорь Коновалов, Игорь Жураховский, Алексей Гай.

После 24 игр клуб идет на 14-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).