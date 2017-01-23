Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешно

Спорт
23 января, 20:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В федерации удовлетворены промежуточными итогами встречи
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первый день встречи между членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прошел результативно. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Смотрите также
Хайо Зеппельт
Шляхтин: ВФЛА проведет проверку информации нового фильма ARD

Встреча проходит 23-24 января в Москве. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы выполнения российской федерации критериев восстановления членства в составе международной организации. "Первый день встречи с членами рабочей группы ИААФ прошел успешно и результативно, - сказал он. - Мы удовлетворены промежуточными итогами встречи".

В мероприятии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, представитель Следственного комитета РФ Олег Жердев и международные эксперты РУСАДА Петер Николсон и Лена Лукосюте-Станикуниене.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации ИААФ создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
Темы дня
Реклама