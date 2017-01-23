ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешно

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МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первый день встречи между членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прошел результативно. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Встреча проходит 23-24 января в Москве. В ходе мероприятия обсуждаются вопросы выполнения российской федерации критериев восстановления членства в составе международной организации. "Первый день встречи с членами рабочей группы ИААФ прошел успешно и результативно, - сказал он. - Мы удовлетворены промежуточными итогами встречи".
В мероприятии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, представитель Следственного комитета РФ Олег Жердев и международные эксперты РУСАДА Петер Николсон и Лена Лукосюте-Станикуниене.
Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации ИААФ создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсена.