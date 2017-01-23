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ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в Кремле

Спорт
23 января, 20:28 дата обновления: 23 января, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Распределение команд по группам пройдет в Государственном Кремлевском дворце
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2018 года пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

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"ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

В понедельник вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева доложил, что ФИФА приняла предложение провести жеребьевку в Кремле.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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