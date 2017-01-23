Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителей

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 30 тысяч зрителей посетили мероприятия в рамках Недели звезд хоккея, проходившей с 15 по 22 января в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Программа Недели включала Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги. Представители КХЛ 21 января приняли участие в "Мастер-шоу", а 22 января состоялся Матч звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.
"Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по- новому ощутили вкус большого хоккея", - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.