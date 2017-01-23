Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 30 тысяч зрителей посетили мероприятия в рамках Недели звезд хоккея, проходившей с 15 по 22 января в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Программа Недели включала Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги. Представители КХЛ 21 января приняли участие в "Мастер-шоу", а 22 января состоялся Матч звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

"Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по- новому ощутили вкус большого хоккея", - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.