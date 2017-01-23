Футболисты "Кубани" намерены расторгнуть контракты с клубом из-за задержки зарплаты

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МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты краснодарской "Кубани" намерены расторгнуть контракты с клубом через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза из-за задержки зарплаты. Об этом ТАСС рассказал полузащитник команды Игорь Жураховский.
В понедельник игроки "Кубани" написали письмо в адрес президента РФС Виталия Мутко. В нем говорится, что футболистам клуба не платят зарплату в течение семи месяцев, а также премиальные - 10 месяцев. В случае если руководство команды не начнет выплату, игроки готовы бойкотировать тренировки.
"Письмо мы написали сегодня (23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией", - сказал Жураховский.
После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" находится на 14-ой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.