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Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКА

Спорт
23 января, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Болельщики вывесили баннеры с надписями "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки", обращенные к хоккеистам красно-белых
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Матч "Спартак" - ЦСКА

Матч "Спартак" - ЦСКА

©  Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции отняли у болельщиков "Спартака" два несанкционированных баннера, вывешенных на фанатской трибуне красно-белых за воротами во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Болельщики вывесили два баннера с надписями "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки", которые были адресованы хоккеистам "Спартака". Красно-белые после второго периода проигрывают армейцам со счетом 0:5.

После четвертой шайбы фанаты "Спартака" скандировали нецензурные кричалки как в адрес "Спартака", так и соперника.

Безвыигрышная серия красно-белых составляет восемь матчей.

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