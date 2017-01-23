Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКА

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции отняли у болельщиков "Спартака" два несанкционированных баннера, вывешенных на фанатской трибуне красно-белых за воротами во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Болельщики вывесили два баннера с надписями "Танцы на льду" и "Меняйте коньки на балетки", которые были адресованы хоккеистам "Спартака". Красно-белые после второго периода проигрывают армейцам со счетом 0:5.
После четвертой шайбы фанаты "Спартака" скандировали нецензурные кричалки как в адрес "Спартака", так и соперника.
Безвыигрышная серия красно-белых составляет восемь матчей.