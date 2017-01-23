Нападающий "Питтсбурга" Шири признан первой звездой недели в НХЛ

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Форвард "Питтсбурга" Конор Шири признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В четырех победных для его клуба матчах 24-летний американец забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.
Второй звездой недели признан голкипер "Айлендерс" Томас Грайс, оформивший два шатаута в четырех матчах.
Третья звезда - форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, записавший на свой счет три шайбы и три передачи.