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Нападающий "Питтсбурга" Шири признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
23 января, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В четырех матчах он забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Форвард "Питтсбурга" Конор Шири признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В четырех победных для его клуба матчах 24-летний американец забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Второй звездой недели признан голкипер "Айлендерс" Томас Грайс, оформивший два шатаута в четырех матчах.

Третья звезда - форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, записавший на свой счет три шайбы и три передачи.

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