Ефремов: РФС и ФНЛ не могут помочь исправить ситуацию с финансированием "Кубани"

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) не могут повлиять на ситуацию с финансированием краснодарской "Кубани". Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Футболисты "Кубани" 23 января написали письмо на имя вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жалобой на задержки зарплаты и премиальных. В письме игроки отмечают, что из-за долгов за семь месяцев могут начать бойкотировать тренировки и матчи, а также обратиться в Палату по разрешению споров РФС, чтобы расторгнуть контракты.

"Ситуация с финансированием клуба не может решиться ни при помощи РФС, ни при помощи ФНЛ, это задача собственника клуба, спонсоров и других источников дохода. Если это произошло, значит, существуют какие-то проблемы. Когда более подробная информация окажется в распоряжении ФНЛ, мы будем реагировать", - сказал Ефремов.

"Футболисты написали письмо, его будут рассматривать, какие-то будут приниматься меры. У "Кубани" есть проблемы, они известны всем, но когда команда находится на сборах, никто из руководства не хочет, чтобы клуб снимался или были бойкоты", - добавил глава лиги.

После 24 туров "Кубань" идет на 14-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.