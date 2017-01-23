Магнитогорский "Металлург" прервал пятиматчевую победную серию "Локомотива" в КХЛ

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Александра Семина (22-я минута), Сергея Терещенко (32), Яна Коваржа (34) и Евгения Тимкина (60). У хозяев отличился Александр Кадейкин (32).
Магнитогорцы прервали пятиматчевую победную серию железнодорожников.
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" продолжает лидировать, набрав 113 очков в 53 матчах, "Локомотив" на Западе занимает третью строчку, имея в активе 97 баллов после 53 игры.
В следующем матче 25 января "Металлург" на выезде встретится с подмосковным "Витязем", "Локомотив" в тот же день примет челябинский "Трактор".