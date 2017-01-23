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Ассоциация фигурного катания США поддерживает проведение этапа Гран-при в России

Спорт
23 января, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Глава ассоциации Самуэль Оксиер заявил, что американские спортсмены с нетерпением ждут соревнований в России
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ассоциация фигурного катания США поддерживает проведение этапа Гран-при в России, несмотря на данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщил глава ассоциации Самуэль Оксиер, слова которого приводит пресс- служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Ранее Оксиер, выступая перед прессой, заявил о возможности отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года из-за данных доклада Макларена.

"Во время пресс-конференции на чемпионате США 19 января меня неоднократно спрашивали, какие возможные действия дисциплинарного характера могли бы быть приняты в случае подтверждения использования спортсменами препаратов, включенных ВАДА в список запрещенных, - сказал Оксиер. - Как вы понимаете, упомянутое в прессе является моим личным мнением. Данное мнение и высказывания - мои личные и не являются официальной позицией Ассоциации фигурного катания США, более того, хочу вас заверить, что американская федерация поддерживает проведение этапа Гран-при "Кубок Ростелекома", как и всех других этапов Гран-при. Нашим спортсменам нравится участвовать в соревнованиях в России, и они с нетерпением ждут участия в соревнованиях вместе с вашими фигуристами в различных международных соревнованиях".

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) значатся в докладе независимой комиссии ВАДА.

Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

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