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"Спартак" потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

Спорт
23 января, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Красно-белые на своем льду были разгромлены со счетом 1:6
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Матч "Спартак" - ЦСКА

Матч "Спартак" - ЦСКА

©  Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Стефана Да Косты (7-я и 39-я минуты), Сергея Андронова (28), Александра Попова (33), Дениса Денисова (33) и Александра Кутузова (54). У проигравших отличился Константин Глазачев (47).

"Спартак" проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых. В сезоне-2013/14 "Спартак" установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд, тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го. В нынешнем сезоне команды встретились в первый раз. В прошлом сезоне в обеих матчах побеждали армейцы - 5:2 на домашнем льду и 4:2 - в "Лужниках".

Символическое вбрасывание произвел олимпийский чемпион игр 1992 года, бывший форвард московского "Спартака" Виталий Прохоров. На 6-й минуте матча защитник красно-белых Ярослав Дыбленко получил дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт, "Спартак" на протяжении пяти минут играл в меньшинстве и в этот отрезок пропустил первую шайбу. Также по ходу матча сотрудники полиции отняли у болельщиков "Спартака" два несанкционированных баннера, вывешенных на фанатской трибуне красно-белых.

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В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 53 матчах 60 очков, ЦСКА с 117 очками после 52 игр идет вторым. От зоны плей-офф (восьмого места) "Спартак" отстает на 18 очков за семь матчей до конца регулярного чемпионата.

В следующей игре "Спартак" 25 января примет санкт-петербургский СКА, ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".

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