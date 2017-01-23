"Динамо" победило "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило "Трактор" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Кашпар (6-я минута), Юусо Хиетанен (9, 48), Артем Федоров (17), Максим Карпов (29), Артем Подшендялов (39). Гости ответили точными бросками Максима Якуцени (28) и Юрия Петрова (58).

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России защитник динамовцев Илья Никулин провел свой 1000-й матч в рамках чемпионатов России. В честь этого события он вывел команду на матч в ранге капитана.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 53 встречах. "Спартак", для которого данное поражение стало девятым подряд, с 60 очками идет 13-м.

Другие результаты игрового дня:

"Лада" - "Металлург Новокузнецк" - 1:2 ОТ;

"Нефтехимик" - "Сибирь" - 0:3;

"Торпедо" - "Северсталь" - 1:3.