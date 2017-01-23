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СКА обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
23 января, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 4:0
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над "Сочи" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Виктор Тихонов (28-я минута), Никита Гусев (34), Евгений Дадонов (46) и Павел Дацюк (57).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 52 матчах 121 очко, "Сочи" с 77 баллами после 52 игр идет девятым.

В следующем матче СКА 25 января на выезде сыграет с московским "Спартаком", "Сочи" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

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