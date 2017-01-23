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Генменеджер "Спартака" опроверг информацию об отставке Ярушкина

Спорт
23 января, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Алексей Жамнов назвал это сообщение "полным бредом"
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Алексей Ярушкин

Алексей Ярушкин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов опроверг информацию об отставке и.о. главного тренера красно-белых Алексея Ярушкина после поражения от армейцев в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

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Ранее портал "Хоккейная правда" написал о скорой отставке Ярушкина. В понедельник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:6.

"Полный бред", - ответил Жамнов на вопрос об отставке тренера.

Ярушкин занял пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых 10 октября. "Спартак", который потерпел поражения в последних девяти встречах, занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 53 встреч.

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