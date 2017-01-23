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Хоккеист "Трактора" Кручинин должен выйти на лед в матче с "Локомотивом" 25 января

Спорт
23 января, 22:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Главный тренер челябинцев сообщил, что восстановление хоккеиста подходит к концу
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МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восстановление нападающего челябинского "Трактора" Алексея Кручинина подходит к завершению, он должен сыграть в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" 25 января. Об этом журналистам сообщил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин после поражения его команды от московского "Динамо".

Кручинин получил травму руки 25 декабря в игре с омским "Авангардом" (1:3).

"Нам его очень не хватает, ждем его со дня на день. Вполне вероятно, что он выйдет на лед в следующем матче с "Локомотивом", - сказал Гатиятулин.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 38 матчей, забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач. После 53 игр "Трактор" набрал 84 очка и расположился на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

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