Хоккеист "Трактора" Кручинин должен выйти на лед в матче с "Локомотивом" 25 января

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восстановление нападающего челябинского "Трактора" Алексея Кручинина подходит к завершению, он должен сыграть в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" 25 января. Об этом журналистам сообщил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин после поражения его команды от московского "Динамо".

Кручинин получил травму руки 25 декабря в игре с омским "Авангардом" (1:3).

"Нам его очень не хватает, ждем его со дня на день. Вполне вероятно, что он выйдет на лед в следующем матче с "Локомотивом", - сказал Гатиятулин.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 38 матчей, забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач. После 53 игр "Трактор" набрал 84 очка и расположился на четвертом месте в таблице Восточной конференции.