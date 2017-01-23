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Тренер: вратарь "Трактора" Францоуз не был готов к игре с "Динамо" из-за Матча звезд

Спорт
23 января, 22:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Чешский голкипер вернулся из Уфы, где проходил Матч звезд КХЛ, лишь поздней ночью
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ворота челябинского "Трактора" в начале матча с "Динамо" защищал Василий Демченко, так как Павел Францоуз прилетел в расположение команды поздно ночью из-за участия в Матче звезд в Уфе. Такое мнение на послематчевой пресс- конференции высказал главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин.

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Челябинцы в гостевом матче уступили "Динамо" со счетом 2:6. Францоуз заменил Демченко, пропустившего три шайбы, после первого периода. Чешский голкипер в рамках Матча звезд, который прошел в Уфе в минувшие выходные, сыграл за сборную дивизиона Харламова.

"Павел прилетел ночью с Матча звезд, поэтому была сделана ставка на Демченко, - сказал Гатиятулин. - Трудно сказать, что Вася виноват, нахватали ненужных удалений, немного неправильно располагались позиционно".

"Результат предопределила игра в неравных составах. Во втором периоде пытались переломить ход встречи, но забили и сразу же пропустили, ничего не смогли сделать. Впереди у нас игры, разберем ошибки, их нужно допускать меньше", - поделился мнением специалист.

"Трактор", набрав после 53 игр 84 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 25 января челябинская команда в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".

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