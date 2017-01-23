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Тренер: хоккеистам "Спартака" не удалось дать бой армейцам в матче КХЛ

Спорт
23 января, 22:45 дата обновления: 23 января, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Алексей Ярушкин заявил, что ЦСКА оказался мастеровитее и сильнее
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" не смогли дать бой ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соперник оказался мастеровитее и сильнее. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. главного тренера красно-белых Алексей Ярушкин.

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ЦСКА в понедельник в гостевом матче разгромил "Спартак" со счетом 6:1.

"К сожалению, не получилось дать бой ЦСКА при поддержке полных трибун. Соперник мастеровитее, сильнее", - сказал тренер.

"Морально тяжелая ситуация, пытаемся разговаривать с игроками", - добавил Ярушкин.

Игрок "Спартака" Александр Васильев на вопрос о разговоре с фанатами клуба, который состоялся накануне игры с армейцами, Васильев отметил, что их претензии обоснованны.

"Болельщики - это те люди, которые всю жизнь переживают за клуб. Если бы я был фанатом, то после такой серии поджидал бы команду за углом. Мы поговорили спокойно, обсудили ситуацию с ними. Мы знали, что они разочарованы, слышать это неприятно, но их требования обоснованны", - сказан он.

"Счет на табло, мы все разочарованы, - добавил Васильев. - Дерби - это для болельщиков, для нас. У нас у каждого фамилия на спине, мы должны биться, но, к сожалению, получилось, как получилось. Есть провалы в игре после пропущенных шайб, мы почему-то не можем держать удар. Если бы мы знали, в чем дело, наверное, уже исправили ситуацию. Мы выходим биться, мы пытаемся".

Следующую встречу красно-белые проведут дома 25 января, их соперником будет санкт-петербургский СКА. ЦСКА в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

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