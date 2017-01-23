Орешкин: первый период предопределил исход матча КХЛ между "Динамо" и "Трактором"

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Исход матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и челябинским "Трактором" предопределил первый период, по итогам которого столичная команда вела со счетом 3:0. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин.

"Динамо" на домашнем льду обыграло челябинский "Трактор" со счетом 6:2.

"Первый период предопределил исход. Мы очень хорошо отыграли в большинстве и меньшинстве. Второй период немного провальный получился, много ошибок делали в средней зоне. Хорошо, что реализовывали моменты", - сказал Орешкин.

Защитник "Динамо" Яков Рылов считает, что победить его команде помогла сбалансированная игра. "Не могу сказать, что у нас сегодня все получилось, так как мы допускали ошибки, впредь постараемся их не допускать. Счет по игре, мы хорошо подготовились, реализовали свои моменты. Мы всегда работаем над большинством, здорово сегодня команда сработала в игре в неравных составах. Мы играем в сбалансированный хоккей, все играют в обороне и в атаке, это самое главное", - отметил хоккеист.

После 53 матчей "Динамо" набрало 96 очков и занимает пятое место на Западе. В следующей игре 25 января бело- голубые на домашнем льду сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В свою очередь, капитан челябинской команды Владимир Денисов сказал, что игроки "Трактора" в ближайшее время должны разобраться с причинами последних поражений в регулярном чемпионате КХЛ и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"Сложно что-то комментировать по такой игре, первые три шайбы пропустили в меньшинстве, вроде одну отыграли, но тут же пропустили еще одну, после чего сложно было вернуться в игру. Неудачные серии бывают у каждой команды, а после Нового года мы всегда буксуем. После первого периода разговаривали о том, что нужно сыграть проще, но не получилось. Сейчас нужно понять, что происходит и сделать все возможное, чтобы выправить ситуацию", - сказал Денисов.

После 53 игр "Трактор" набрал 84 очка и расположился на четвертом месте на Востоке. В следующем матче 25 января челябинская команда на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".