Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"

Спорт
23 января, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Нападающий 18 января в матче с "Динамо" получил сотрясение мозга
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может сыграть в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским "Металлургом". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Смотрите также
Матч "Спартак" - ЦСКА
"Спартак" потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

Светлаков получил сотрясение мозга в последнем матче ЦСКА против московского "Динамо" 18 января. С "Металлургом" армейцы проведут домашний матч 29 января.

"По Светлакову скажу, что есть шанс, что сыграет с "Магниткой". Он только начал тренироваться, - сказал тренер. - В следующем матче (с "Торпедо") его не будет, с "Сочи" тоже. Думаю, его еще в сборную вызовут".

Квартальнов подтвердил, что форвард армейцев Иван Телегин пропустит следующий матч с "Торпедо" в связи с рождением ребенка. "У него жена (певица Пелагея - прим. ТАСС) выписывается из роддома, и мы дали ему возможность ее встретить", - отметил он.

Филоненко еще получит свой шанс

Также главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера Андрея Филоненко в победной встрече со "Спартаком" (6:1), который провел свой третий матч в Континентальной хоккейной лиге.

"Филоненко у нас в обойме. Мы довольны, как он играет и в "Звезде", и свой шанс он получит, - сказал Квартальнов. - О неуважении к "Спартаку" речи быть не может: ему за неделю сказали, что он будет играть, Илюха (Сорокин) - следующий по плану, а Витя (Фаст) пока не в форме".

По словам Квартальнова, единственный гол "Спартак" забил из положения "вне игры". "Мы как следует посмотрим момент с голом, там "вне игры" было, поздно пришла мысль взять "челлендж", - отметил он.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама