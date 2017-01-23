Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может сыграть в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским "Металлургом". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Светлаков получил сотрясение мозга в последнем матче ЦСКА против московского "Динамо" 18 января. С "Металлургом" армейцы проведут домашний матч 29 января.

"По Светлакову скажу, что есть шанс, что сыграет с "Магниткой". Он только начал тренироваться, - сказал тренер. - В следующем матче (с "Торпедо") его не будет, с "Сочи" тоже. Думаю, его еще в сборную вызовут".

Квартальнов подтвердил, что форвард армейцев Иван Телегин пропустит следующий матч с "Торпедо" в связи с рождением ребенка. "У него жена (певица Пелагея - прим. ТАСС) выписывается из роддома, и мы дали ему возможность ее встретить", - отметил он.

Филоненко еще получит свой шанс

Также главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера Андрея Филоненко в победной встрече со "Спартаком" (6:1), который провел свой третий матч в Континентальной хоккейной лиге.

"Филоненко у нас в обойме. Мы довольны, как он играет и в "Звезде", и свой шанс он получит, - сказал Квартальнов. - О неуважении к "Спартаку" речи быть не может: ему за неделю сказали, что он будет играть, Илюха (Сорокин) - следующий по плану, а Витя (Фаст) пока не в форме".

По словам Квартальнова, единственный гол "Спартак" забил из положения "вне игры". "Мы как следует посмотрим момент с голом, там "вне игры" было, поздно пришла мысль взять "челлендж", - отметил он.