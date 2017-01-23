Ярушкин: некоторые хоккеисты "Спартака" не полностью выкладываются на льду

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин считает, что не все игроки команды до конца выложились в матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.

"Спартак" потерпел девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив ЦСКА. В третьем периоде при счете 1:5 капитан красно-белых Максим Потапов подрался с игроком соперника Андреем Сергеевым. Встреча завершилась со счетом 1:6.

"В матче с ЦСКА многие ребята были неравнодушны к игре, но не все, - сказал Ярушкин. - "Мы тоже удивляемся, как такое может происходить. Люди старшего поколения имеют определенный моральный стержень".

Вратарь "Спартака" Александр Трушков считает, что красно-белые имеют шансы в ближайших матчах реабилитироваться перед болельщиками за неудачную серию. "Шанс реабилитироваться есть, нужно подправить что-то, проанализировать. Ведь у нас хорошая команда, нужно просто докопаться до истины и наконец победить. Дальше будет проще", - сказал он.

Накануне встречи с армейцами болельщики "Спартака" встретились с игроками клуба и предъявили им претензии по поводу качества игры. Хоккеисты после матча сообщили журналистам, что требования болельщиков оправданны, а они постараются изменить ситуацию.