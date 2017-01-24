Сборные Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка Африки по футболу

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Футболисты сборных Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
В понедельник игроки сборной Туниса в заключительной встрече группы В одержали победу над командой Зимбабве со счетом 4:2, а сенегальцы сыграли вничью со сборной Алжира - 2:2. Таким образом, сборные Сенегала и Туниса заняли первое (7 очков) и второе (6) места соответственно, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.
В 1/4 финала сборная Сенегала встретится с командой Камеруна. Противник сборной Туниса станет известен позднее.
Турнир завершится 5 февраля.