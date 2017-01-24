Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборные Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка Африки по футболу

Спорт
24 января, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Футболисты сборных Алжира и Зимбабве покидают турнир
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Футболисты сборных Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

В понедельник игроки сборной Туниса в заключительной встрече группы В одержали победу над командой Зимбабве со счетом 4:2, а сенегальцы сыграли вничью со сборной Алжира - 2:2. Таким образом, сборные Сенегала и Туниса заняли первое (7 очков) и второе (6) места соответственно, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.

В 1/4 финала сборная Сенегала встретится с командой Камеруна. Противник сборной Туниса станет известен позднее.

Турнир завершится 5 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама