Новый исполнительный директор "Формулы-1" поблагодарил Экклстоуна за работу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Чейз Кэри поблагодарил Берни Экклстоуна за 40 лет работы на данном посту. Слова Кэри приводит пресс-служба корпорации "Либерти Медиа" (Liberty Media).

Ранее Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

"Я очень рад принять дополнительную должность в роли директора "Формулы-1". Я хотел бы отметить и поблагодарить Берни (Экклстоуна - прим. ТАСС) за его лидерство в компании на протяжении десятилетий. Он и его команда руководителей сделали этот вид спорта тем, что он представляет сейчас. Берни всегда будет частью семьи "Формулы-1", я благодарен ему за понимание того, как мы видим успешное и долгосрочное будущее "Формулы-1", - сказал Кэри.

Он также отметил, что "королевские гонки" имеют огромный нереализованный потенциал, который его команда постарается раскрыть.

"Формула-1" имеет огромный нереализованный потенциал и много возможностей. Я часто слышал от поклонников, команд, федерации, промоутеров и спонсоров многочисленные идеи по поводу будущего этого вида спорта. Мы будем работать со всеми этими партнерами для реализации потенциала и открытия новых горизонтов для нашего вида спорта. Мы с нетерпением ждем начала реализации всех наших планов в ближайшее время", - добавил новый генеральный директор "королевских гонок".

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Владельцем "Либерти Медиа" является американский миллиардер Джон Мэлоун.