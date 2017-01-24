Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматный фестиваль стартует в Гибралтаре с участием Каруаны, Свидлера и Иванчука

Спорт
24 января, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В числе фаворитов фестиваля - российские шахматисты Петр Свидлер и Никита Витюгов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Петр Свидлер

Петр Свидлер

©  Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Традиционный шахматный фестиваль открывается во вторник в Гибралтаре. Открытый турнир с более чем 250 участниками является сильнейшим шахматным соревнованием, проводимым по "швейцарской системе".

В нынешнем году организаторы пригласили для участия в турнире целую группу топ-гроссмейстеров, среди которых - Фабиано Каруана и Хикару Накамура из США, француз Максим Вашье-Лаграв, опытный украинский гроссмейстер Василий Иванчук, бывшие претенденты на чемпионский титул Веселин Топалов из Болгарии, Борис Гельфанд из Израиля, англичанин Майкл Адамс. В числе фаворитов - российские шахматисты Петр Свидлер и Никита Витюгов, всего же в открытом турнире заявлены 12 гроссмейстеров с рейтингом выше 2700 пунктов. Почти все рейтинг-лидеры ранее в Гибралтаре уже побеждали.

Фестиваль в Гибралтаре отличает и участие в турнире женщин наравне с мужчинами, хотя для шахматисток существует отдельный зачет. Женский состав нынешнего турнира также подобрался очень сильным. Среди фаворитов - чемпионка мира Хоу Ифань из Китая, экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова из Болгарии, сестры Анна и Мария Музычук из Украины, а также лидеры сборной России - Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

В рамках фестиваля также состоятся соревнования среди "претендентов" (рейтинг не выше 2250 пункта) и любителей.

Старая добрая швейцарская система

Главный турнир пройдет по швейцарской системе из 10 туров - состав пар на ближайший тур определяется жребием, в соперники шахматист получает игрока, имеющего равное или близкое количество очков. При этой системе, применяемой на многих открытых турнирах и главном соревновании сборных команд - Всемирной шахматной олимпиаде, участники играют с равными по классу соперниками. При этом более слабые шахматисты имеют возможность в стартовых турах встретиться с топ-гроссмейстерами.

Победитель открытого турнира получит 23 тысячи фунтов стерлингов призовых ($28,3 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тысяч фунтов.

Фестиваль в Гибралтаре считается образцом среди соревнований с большим количеством участников и в нынешнем году пройдет в 15-й раз. Заключительный, 10-й тур состоится 2 февраля, пройдет фестиваль в гостинице "Калета", расположенной на берегу моря Альборан.

Гибралтар - заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией. В районе полуострова ширина Гибралтарского пролива до Марокко составляет всего 21 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама