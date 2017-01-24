Шахматный фестиваль стартует в Гибралтаре с участием Каруаны, Свидлера и Иванчука

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Традиционный шахматный фестиваль открывается во вторник в Гибралтаре. Открытый турнир с более чем 250 участниками является сильнейшим шахматным соревнованием, проводимым по "швейцарской системе".

В нынешнем году организаторы пригласили для участия в турнире целую группу топ-гроссмейстеров, среди которых - Фабиано Каруана и Хикару Накамура из США, француз Максим Вашье-Лаграв, опытный украинский гроссмейстер Василий Иванчук, бывшие претенденты на чемпионский титул Веселин Топалов из Болгарии, Борис Гельфанд из Израиля, англичанин Майкл Адамс. В числе фаворитов - российские шахматисты Петр Свидлер и Никита Витюгов, всего же в открытом турнире заявлены 12 гроссмейстеров с рейтингом выше 2700 пунктов. Почти все рейтинг-лидеры ранее в Гибралтаре уже побеждали.

Фестиваль в Гибралтаре отличает и участие в турнире женщин наравне с мужчинами, хотя для шахматисток существует отдельный зачет. Женский состав нынешнего турнира также подобрался очень сильным. Среди фаворитов - чемпионка мира Хоу Ифань из Китая, экс-чемпионка мира Антоанета Стефанова из Болгарии, сестры Анна и Мария Музычук из Украины, а также лидеры сборной России - Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

В рамках фестиваля также состоятся соревнования среди "претендентов" (рейтинг не выше 2250 пункта) и любителей.

Старая добрая швейцарская система

Главный турнир пройдет по швейцарской системе из 10 туров - состав пар на ближайший тур определяется жребием, в соперники шахматист получает игрока, имеющего равное или близкое количество очков. При этой системе, применяемой на многих открытых турнирах и главном соревновании сборных команд - Всемирной шахматной олимпиаде, участники играют с равными по классу соперниками. При этом более слабые шахматисты имеют возможность в стартовых турах встретиться с топ-гроссмейстерами.

Победитель открытого турнира получит 23 тысячи фунтов стерлингов призовых ($28,3 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тысяч фунтов.

Фестиваль в Гибралтаре считается образцом среди соревнований с большим количеством участников и в нынешнем году пройдет в 15-й раз. Заключительный, 10-й тур состоится 2 февраля, пройдет фестиваль в гостинице "Калета", расположенной на берегу моря Альборан.

Гибралтар - заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией. В районе полуострова ширина Гибралтарского пролива до Марокко составляет всего 21 км.