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Жиба обвинил как минимум семерых волейболистов РФ в употреблении допинга на ОИ-2012

Спорт
24 января, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Международная федерация волейбола заявила, что не располагает информацией о допинговых нарушениях во время Игр в Лондоне
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Бразильские волейболисты Жиба и Жилберто (слева направо)

Бразильские волейболисты Жиба и Жилберто (слева направо)

© EPA/FIVB

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Известный бразильский волейболист Жиба заявил, что как минимум семь членов мужской сборной России по волейболу находились под воздействием допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, он также отметил, что намерен лично поехать в Швейцарию и обсудить с Международной федерацией волейбола (FIVB) доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом бразилец сказал в эфире телеканала Globoesporte.

"Я собираюсь увидеть, как происходит проверка заявлений Ричарда Макларена. Согласно его докладу, из 30 медалистов Игр-2012, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол. Семь, десять, двадцать, я не знаю сколько. Потому и хочу лично прилететь в Швейцарию и посмотреть, что делается федерацией", - сказал Жиба.

Отмечается, что бразильский спортсмен, который является главой комиссии спортсменов FIVB, куда также входит россиянка Екатерина Гамова, намерен обсудить и добиваться лишения сборной России по волейболу золотых наград чемпионов Олимпиады 2012 года. В финале волейбольного турнира Игр-2012 российская команда Владимира Алекно обыграла бразильцев во главе с капитаном Жибой.

FIVB прокомментировала заявление Жибы, отметив, что организация не имеет информации о спортсменах, которые были уличены в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Лондоне. Кроме того, федерация подчеркнула, что не вправе перераспределять олимпийские медали вместо Международного олимпийского комитета (МОК).

Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

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