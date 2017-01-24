Конец эры Экклстоуна: Liberty Media стала новым хозяином "Формулы-1"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен 62-летний американец Чейз Кэри, 86-летний британец Берни Экклстоун официально стал почетным президентом "Формулы-1".

История сделки

В начале сентября 2016 года появились сообщения о возможной покупке чемпионата "Формулы-1" американской корпорацией, которая является миноритарным инвестором Time Warner, входящей в структуру компании CNN Money. Главой корпорации является 75-летний американский миллиардер Джон Мэлоун. Liberty Media также владеет Virgin Media, а Мэлоун имеет активы в Starz (STRZA) и TV Discovery Communications (DISCA). В январском рейтинге журнала Forbes он занимает 61-е место, а его капитал составляет $7,2 млрд.

8 сентября Liberty Media выкупила начальные 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Корпорация также взяла на себя долг, который поднимет полную сумму поглощения чемпионата до $8 млрд. Во время всей сделки Мэлоун заявлял, что Экклстоун покинет свою должность исполнительного директора и генерального промоутера "королевских гонок".

Экклстоун стал почетным президентом

В понедельник 86-летний Экклстоун объявил о своем уходе с поста генерального промоутера "Формулы-1". Британцу, который руководил "королевскими гонками" с 1974 года, сделал их коммерчески успешным проектом с доходом более $2 млрд в год, был предложен пост почетного президента "Формулы-1".

Президент Liberty Media Грег Маффей отметил огромный вклад британца в создание уникальности данного вида спорта. "Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению "Формулы-1". Я хотел бы поблагодарить Берни Экклстоуна, который будет почетным президентом, за его огромный вклад в создание этого удивительного и глобального вида спорта", - сказал Маффей.

В свою очередь, Экклстоун сказал, что горд своей работой на посту генерального промоутера и директора "Формулы-1". "Я горжусь бизнесом, который построил за последние 40 лет, и всем тем, чего я достиг с "Формулой-1". Я хотел бы поблагодарить всех промоутеров, команды, спонсоров и телевизионные компании, с которыми я работал. Я очень рад, что этот бизнес был приобретен Liberty", - отметил Экклстоун.

Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "Формулы-1" был назначен Чейз Кэри. 62-летний американец с пышными усами также занимает пост вице- президента компании 21st Century Fox ("21 век Фокс"). Коммерческой частью "Формулы-1" займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды "Мерседес" Росс Браун.

Маффей в приветственной речи отметил, что уверен в команде Кэри и успехе чемпионата. "Есть огромная возможность для роста данного вида спорта, и мы абсолютно уверены в том, что Чейз, с его способностями и опытом, является правильным человеком для достижения этой цели", - сказал президент.

"Берни - молодец, но изменения уже запоздали"

Мир автогонок немедленно отреагировал на смену владельца "Формулы-1", но все мнения сходятся в одном, что приобретение Liberty Media даст новый виток развития "королевским гонкам" и выведет данный вид автоспорта на новый, а может даже "цифровой" уровень.

Действующий чемпион мира немец Нико Росберг на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что "изменения в "Формуле-1" уже запоздали". Но он также отметил, что Экклстоун провел огромную работу на посту руководителя.

62-летний британец Браун, который будет руководить спортивной частью сказал в интервью CNN, что счастлив вернуться в "Формулу-1" и с нетерпением ждет начала работы. "Это просто фантастика, что я вернусь в "Формулу". В последние месяцы я с удовольствием принимал участие в консультациях с Liberty Media, я с нетерпением жду начала работы с Чейзом Кэри, Шоном Брэтчсом и остальной командой "Формулы-1", чтобы помочь нашему виду спорта прогрессировать. У нас есть беспрецедентная возможность сделать "Формулу" лучше для гонщиков, команд, промоутеров и, самое главное, для болельщиков", - сказал бывший начальник команды "Мерседес".

Исполнительный директор команды "Макларен" и McLaren Technology Group Зак Браун также отметил, важность работы Экклстоуна, но добавил, что новая команда сможет вывести данный вид автоспорта на следующий уровень.

"Вклад Экклстоуна является поистине огромным, за время его работы "Формула-1" стала одной из главных в спортивном мире. Я не могу вспомнить такого человека, который бы имел подобное влияние на глобальное формирование вида спорта. Будет трудно соответствовать, но команда Кэри сможет взять и сделать чемпионат еще лучше и больше", - заключил Зак Браун.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии стартует 26 марта, а завершится чемпионат мира 2017 года этапом в Абу-Даби, который состоится 26 ноября. Всего в календаре "Формулы-1" 20 этапов. Гран-при России в Сочи запланирован на 30 апреля.