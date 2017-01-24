"Торонто" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Зайцев отдал две результативные передачи

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Торонто" обыграл "Калгари" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев отдал две голевые передачи.
Шайбы забросили Митчелл Марнер (19-я минута), Назем Кадри (27, 43) и Зак Хайман (37).
Российский защитник "Торонто" Зайцев провел на льду 22 минуты 44 секунды, нанес три броска по воротам соперника, а также провел три силовых приема. Голевые передачи стали для него 17-й и 18-й в 45 матчах чемпионата. Всего в активе 25-летнего хоккеиста теперь 19 очков (1+18) по системе "гол +пас".
Российский форвард "Торонто" Никита Сошников (12 минут 10 секунд на площадке, один силовой прием) не смог набрать результативные баллы.
"Торонто" идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 53 очка в 45 матчах. "Калгари" занимает восьмую строчку в турнирной таблице на Западе, имея в активе 51 очко после 50 игр. В следующем матче 25 января "Торонто" на выезде встретится с "Детройтом", днем ранее "Калгари" в гостях сыграет против "Монреаля".
В параллельном матче "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич не смог отличиться набранными очками. Всего на счету 21-летнего нападающего 14 очков (6+8) в 16 матчах чемпионата.