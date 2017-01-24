Вандевеге сыграет с Винус Уильямс в полуфинале Australian Open

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американка Коко Вандевеге впервые в карьере смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В матче 1/4 финала Вандевеге разгромила испанку Гарбинье Мугурусу, которая была "посеяна" на турнире под седьмым номером. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.
Матч продолжался 1 час 25 минут.
В полуфинале турнира в Мельбурне Вандевеге встретится с соотечественницей Винус Уильямс (13), которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. 36-летняя Винус Уильямс стала самой возрастной участницей полуфиналов в истории Открытого чемпионата Австралии в период "Открытой эры" (с 1968 года).
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.