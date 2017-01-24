Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вандевеге сыграет с Винус Уильямс в полуфинале Australian Open

Спорт
24 января, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В матче четвертьфинала Вандевеге разгромила испанку Гарбинье Мугурусу
Поделиться
Материал из 1 страницы
Американская теннисистка Коко Вандевеге

Американская теннисистка Коко Вандевеге

©  EPA/MADE NAGI

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американка Коко Вандевеге впервые в карьере смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

Смотрите также
Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian Open

В матче 1/4 финала Вандевеге разгромила испанку Гарбинье Мугурусу, которая была "посеяна" на турнире под седьмым номером. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

В полуфинале турнира в Мельбурне Вандевеге встретится с соотечественницей Винус Уильямс (13), которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. 36-летняя Винус Уильямс стала самой возрастной участницей полуфиналов в истории Открытого чемпионата Австралии в период "Открытой эры" (с 1968 года).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Australian Open
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама