"Аризона" обыграла "Флориду", Бурмистров отметился двумя передачами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Аризона" в овертайме обыграла "Флориду" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Кристиан Фишер (23), Райан Уайт (23) и Тобиас Ридер (61), у гостей - Винс Трочек (15) и Майкл Сгарбосса (27).

Российский форвард "Аризоны" Александр Бурмистров отметился двумя передачами.

Аризона занимает 13-е место в Западной конференции с 36 очками после 47 игр, "Флорида" - десятое в Восточной конференции с 50 очками после 49 игр.