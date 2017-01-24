Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже 11 спортсменов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов", - сказал Шляхтин.

Ранее сообщалось, что соответствующие заявки подали чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.