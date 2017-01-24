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Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин проведет встречу с Еленой Исинбаевой

Спорт
24 января, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Как рассказал Шляхтин, встреча запланирована на начало февраля
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Елена Исинбаева и Дмитрий Шляхтин

Елена Исинбаева и Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин встретится с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с будущим российской легкой атлетики. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

В декабре знаменитая спортсменка возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "У нас с Исинбаевой контакты по телефону - если общаться более близко, то это конфликт интересов, поэтому мы с ней на связи, - сказал Шляхтин. - Два-три дня назад я с ней разговаривал, были определенные мысли по турниру "Русская зима". Мы договорились встретиться в начале февраля, обсудить определенные моменты по легкой атлетике".

Исинбаева претендовала на пост главы ВФЛА, но сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина в ходе отчетно- выборной конференции организации.

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