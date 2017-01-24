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Алекно: высказывания Жибы про российских волейболистов - его фантазия

Спорт
24 января, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее известный бразильский волейболист заявил, что подозревает российских волейболистов в использовании допинга на ОИ-2012
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Владимир Алекно

Владимир Алекно

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Высказывания Жибы о том, что волейболисты сборной России находились под воздействием допинга во время победной Олимпиады-2012, являются его фантазией. Об этом ТАСС заявил Владимир Алекно, возглавлявший сборную на турнире.

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Известный бразильский волейболист, который является главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), в эфире телеканала Globoesporte заявил, что в использовании допинга на Играх 2012 года подозреваются "тысяча российских спортсменов", и некоторые из них, считает бразилец, представляют волейбол. Он также отметил, что намерен лично проследить за тем, как FIVB будет проверять факты, представленные в докладе независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Жиба сегодня еще не та величина, чтобы делать такие заявления. Думаю, это его фантазия. Зато есть уверенность в том, что он когда-то был пойман на марихуане, и это было доказано. Я уверен, что никаких проблем не будет, так что пускай делает, что хочет", - отреагировал на слова Жибы Алекно.

FIVB прокомментировала заявление Жибы, отметив, что организация не имеет информации о спортсменах, которые были уличены в допинговых нарушениях во время Олимпиады в Лондоне. Кроме того, федерация подчеркнула, что не вправе перераспределять олимпийские медали вместо Международного олимпийского комитета (МОК).

Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Алекно возглавлял сборную страны дважды. С 2007 по 2008 год он привел команду к бронзовым медалям Мировой лиги и Олимпийских игр в Пекине, а также к серебру Мировой лиги, чемпионата Европы и Кубка мира. Во второй свой приход в команду - с 2010 по 2012 год - специалист выиграл со сборной Олимпийские игры, Мировую лигу и Кубок мира.

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