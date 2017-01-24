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Свищев: Жиба должен быть наказан за критику в адрес волейболистов РФ

Спорт
24 января, 10:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Член комитета Госдумы считает, что спортсмен не имеет права высказывать свое мнение в отношении других сборных, основываясь только на домыслах или слухах
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Жиба (на заднем плане)

Жиба (на заднем плане)

© EPA/Harold Escalona

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший игрок сборной Бразилии Жиба, заявивший о возможном употреблении допинга российскими волейболистами на Олимпиаде-2012 в Лондоне, должен быть наказан Международной федерацией волейбола (FIVB) за критику в адрес сборной России. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Ранее Жиба, который является главой комиссии спортсменов Международной федерации волейбола (FIVB), в эфире телеканала Globoesporte сообщил, что планирует проконтролировать проверку доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в России. По его мнению, среди медалистов Игр-2012, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил, могут быть и российские волейболисты. В финале Олимпиады-2012 сборная России обыграла команду Бразилии.

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"Я надеюсь, что FIVB отреагирует на слова Жибы, также должна отреагировать бразильская федерация волейбола и наказать спортсмена, чтобы другим волейболистам было неповадно, - сказал Свищев. - Спортсмен не имеет права высказывать свое мнение в отношении других сборных, основываясь только на своих домыслах или неподтвержденных слухах. Это неспортивное поведение. Поэтому такие вещи надо наказывать и пресекать".

"Такие заявления - это уже модная тенденция, - сказал Свищев. - В отношении России действуют экономические, политические санкции, сейчас уже и до спорта санкции докатились. Если Россия сильна и побеждает, значит, надо ее обвинить в употреблении допинга; все это бред сивой кобылы, подтверждений никаких нет, да и проверять эту информацию не стоит, слова Жибы - это популизм. Думаю, что спортсменом движет обида за поражение в финале Игр".

Ранее FIVB сообщила ТАСС, что не обладает информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

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