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Эксперт: Liberty Media не будет пересматривать контракт на проведение Гран-при России

Спорт
24 января, 11:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По мнению известного менеджера Оксаны Косаченко, проведению этапа "Формулы-1" в России ничего не угрожает
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Оксана Косаченко

Оксана Косаченко

© Игорь Чернов/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американская корпорация Liberty Media не будет пересматривать контракты со странами на проведение этапов "Формулы-1", и Гран-при России ничего не угрожает. Об этом ТАСС заявила известный менеджер и эксперт "Формулы-1" Оксана Косаченко.

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Ранее Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен 62-летний американец Чейз Кэри, 86-летний британец Берни Экклстоун официально стал почетным президентом "Формулы-1".

"Я знаю точно, что новое руководство "Формулы-1" не будет пересматривать действующие контракты, и никто не отнимет у России Гран-при. Угрозы никакой нет", - заявила Косаченко.

Контракт России на проведение этапа чемпионата мира рассчитан до 2020 года. Четвертый в истории Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля

"О том, что политика "Формулы" изменится, Liberty Media уже говорили, и этот шаг (назначение Кэри вместо Экклстоуна) тому свидетельство - пришли к тому, о чем заявляли, - сказала Косаченко. - Конечно, "Формулу-1" ждут серьезные потрясения. Экклстоун более 40 лет руководил "королевскими гонками", и с уходом такой фигуры перемены неизбежны. При этом я уверена, что Liberty Media переоценивает свои возможности, и еще попросят Берни возглавить какой-нибудь большой сегмент "Формулы"; Экклстоун ушел не навсегда".

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун. Коммерческой частью "Формулы-1" займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды "Мерседес" Росс Браун.

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