Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистые

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по участию в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков.
Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
"Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, - сказал Казаков. - Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать?"
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.