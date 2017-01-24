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Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистые

Спорт
24 января, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Ранее бразилец Жиба высказался о возможном употреблении допинга игроками сборной России во время ОИ-2012
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Игорь Казиков

Игорь Казиков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по участию в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков.

Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, - сказал Казаков. - Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать?"

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.

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